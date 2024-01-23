Питер Фьюри предсказал победителя боя Джошуа - Нганну

Авторитетный тренер Питер Фьюри заявил, что Энтони Джошуа победит Фрэнсиса Нганну.

Специалист признался, что он не видит шансов для камерунца.

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"Интересно посмотреть бой. Шансы есть у каждого, кто выходит на ринг. Я желаю Нганну всего самого лучшего, ведь он кажется приятным парнем очень скромного происхождения. Не хочу сидеть здесь и дискредитировать его, но в плане бокса он не должен далеко зайти. Это его второй бой в профи, он два года не дрался в ММА. Этого достаточно, чтобы у него появилась спортивная ржавчина. Легендарный Майк Тайсон многому его научил. Что еще сказать?

Нганну кажется достойным бойцом. Он большой и сильный супертяжеловес. Но в этом поединке я вижу только одного победителя. Это не тот бой, который мне интересно увидеть как серьезный поединок. Я на него так не смотрю", - сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Джошуа и Нганну проведут поединок 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее камерунец подтвердил желание подраться с Уайлдером.

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