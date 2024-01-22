"Хочу его имя в послужном списке": Нганну подтвердил желание подраться с Уайлдером

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну, ближайшим соперником которого станет Энтони Джошуа, заявил, что не отказывается от намерения также встретиться в ринге с Деонтеем Уайлдером.

По словам камерунца, он хочет строить свою боксерскую карьеру и готов подраться с американцем по правилам этого вида спорта.

Читай также: Нганну: Собираюсь найти подбородок Джошуа

"Я здесь для того, чтобы строить карьеру в боксе, и у меня есть много вызовов, много имен. Например, в мой топ-3 всегда входили Фьюри, Джошуа и Уайлдер. Деонтею лучше собраться, потому что я с ним не закончил, я хочу его имя в моем послужном списке.

Два месяца назад мы обсуждали бой с Уайлдером в PFL. Условия могут быстро меняться. Все возможно. Сейчас я строю карьеру в боксе, а не в ММА. Мы говорим о моей боксерской карьере.

В своей карьере в ММА я достиг точки, о которой все мечтают. Я был чемпионом по ММА. В ММА есть отличные бои, которые можно устроить, но нет нового вызова, чего-то, что меня взбудоражит", - цитирует Нганну Sky Sports.

Напомним, что бой Джошуа - Нганну состоится 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Леннокс Льюис оценил переход Нганну в бокс.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!