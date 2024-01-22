iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Хочу его имя в послужном списке": Нганну подтвердил желание подраться с Уайлдером

Камерунец намерен устроить поединок по правилам бокса.
Сегодня, 20:59
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну, ближайшим соперником которого станет Энтони Джошуа, заявил, что не отказывается от намерения также встретиться в ринге с Деонтеем Уайлдером.

По словам камерунца, он хочет строить свою боксерскую карьеру и готов подраться с американцем по правилам этого вида спорта.

Читай также: Нганну: Собираюсь найти подбородок Джошуа

"Я здесь для того, чтобы строить карьеру в боксе, и у меня есть много вызовов, много имен. Например, в мой топ-3 всегда входили Фьюри, Джошуа и Уайлдер. Деонтею лучше собраться, потому что я с ним не закончил, я хочу его имя в моем послужном списке.

Два месяца назад мы обсуждали бой с Уайлдером в PFL. Условия могут быстро меняться. Все возможно. Сейчас я строю карьеру в боксе, а не в ММА. Мы говорим о моей боксерской карьере.

В своей карьере в ММА я достиг точки, о которой все мечтают. Я был чемпионом по ММА. В ММА есть отличные бои, которые можно устроить, но нет нового вызова, чего-то, что меня взбудоражит", - цитирует Нганну Sky Sports.

Напомним, что бой Джошуа - Нганну состоится 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Леннокс Льюис оценил переход Нганну в бокс.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Деонтей Уайлдер фрэнсис нганну

Статьи по теме

Сиренко оценил шансы Нганну в бою с Джошуа Сиренко оценил шансы Нганну в бою с Джошуа
"Я самый мощный панчер": Джошуа оставил дерзкое послание для Нганну "Я самый мощный панчер": Джошуа оставил дерзкое послание для Нганну
"К Усику надо все исправить": Отец Фьюри назвал главную ошибку Тайсона перед боем с Нганну "К Усику надо все исправить": Отец Фьюри назвал главную ошибку Тайсона перед боем с Нганну
Нельсон сделал прогноз на бой Джошуа - Нганну Нельсон сделал прогноз на бой Джошуа - Нганну
Помочь журналистам

Видео

Хет-трик Довбика и гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Севилья
Хет-трик Довбика и гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Севилья

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вошла в ТОП-40, Калинина и Цуренко опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на одну позицию
просмотров

Последние новости

Европа23:05
Интер завоевал Суперкубок Италии, вырвав в большинстве победу над Наполи
Европа22:54
Экс-игрок Ливерпуля: Победа на чемпионате мира – худшее, что случилось с Погба
Украина22:41
Шахтер ведет переговоры о подписании хорватского таланта
Европа22:20
Ювентус объявил о переходе португальского защитника
Европа21:55
Маркус Рэшфорд: статистика-2023/2024
Киберспорт21:49
BLAST Premier Spring Groups: Natus Vincere узнали следующего соперника
Европа21:38
Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии
Украина21:33
Суперлига: Запорожье одолело Кривбасс, БИПА потерпел поражение от Днепра
Европа21:21
Травма Салаха оказалась куда более серьезной, чем ожидалось
Бокс20:59
"Хочу его имя в послужном списке": Нганну подтвердил желание подраться с Уайлдером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK