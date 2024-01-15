Нганну: Собираюсь найти подбородок Джошуа

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну поделился ожиданиями от боя против экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3, 24 КО).

По словам камерунца, он решительно настроен победить британца.

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"Я собираюсь сразиться с ним. Я собираюсь найти его подбородок. Я имею в виду, что это то, что обычно происходит в бою.

В бою вы пытаетесь ударить кого-то в подбородок или еще куда-нибудь, по чему вы можете нанести удар. Я слышал, что у него нет подбородка. Я не знаю, правда это или нет.

Мы собираемся это выяснить. Надеюсь, у меня будет возможность проверить это. Это мое желание, это то, к чему я хочу", - заявил Нганну на пресс-конференци.

Бой Джошуа - Нганну состоится 8 марта в Саудовской Аравии.

Напомним, на ISPORT доступно видео битвы взглядов Джошуа - Нганну.

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