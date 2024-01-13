Подсмотрел у Усика: в команде Нганну раскрыли тактику на бой с Джошуа

Тренер бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну Эрик Никсик поделился ожиданиями от боксерского поединка с британцем Энтони Джошуа.

По словам специалиста, камерунец будет использовать тактику Александра Усика в бою с британцем.

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"Джошуа хорошо чувствует себя в ринге, и он коварный боец. «Энтони постарается оставаться на своей дистанции, за счет джеба, которым он очень хорошо владеет. Мы должны постараться это использовать. В первую очередь это контрудары. Нам еще нужно понять, как его удерживать и преодолевать дистанцию. Думаю, что мы будем опираться на некоторые вещи, которые делали в поединке с Фьюри. Могу сказать, что мы далеко не все продемонстрировали в бою с Тайсоном. Думаю, что в этот раз мы получим возможность сделать это.

Единственное что мне действительно запомнилось в карьере Джошуа, так это поединки против Александра Усика. Мы наблюдали за тем, как левша атакует его. Конечно, мы используем эти вещи, но переделаем их под Фрэнсиса", - приводит слова тренера Middle Easy.

Ранее Атлас назвал условие, при котором Нганну может победить Джошуа.

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