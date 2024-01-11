Атлас назвал условие, при котором Нганну может победить Джошуа

Авторитетный тренер Тедди Атлас высказался о противостоянии Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нганну.

Специалист считает, что британец фаворит, но боец ММА может удивить всех.

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"В отличие от Фьюри, Энтони психологически готов воспринять Нганну всерьез, сохранять дистанцию, контратаковать и контролировать ход боя. Джошуа может показать разницу между отшлифованным боксером, законченным продуктом, парнем, у которого есть весь возможный любительский и профессиональный опыт, и парнем, у которого нет опыта на боксерском ринге.

Но сейчас я бы так быстро об этом не говорил. Нганну - отличный спортсмен, он уверен, у него есть психологическая жесткость и вера в себя. Люди считают, что Джошуа - парень со слабоватой держалкой. Мы знаем, что Нганну умеет бить. Если он попадет правой рукой в подбородок Джошуа, то кто знает, что будет? Но вы должны назвать Джошуа фаворитом", - приводит слова Атласа Boxing Social.

Ранее промоутер Джошуа официально объявил о бое против Нганну.

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