Промоутер Джошуа назвал главную опасность для Энтони в бою с Нганну

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, высказался о поединке своего клиента с Фрэнсисом Нганну.

Специалист отметил характер камерунца, который почти победил Тайсона Фьюри.

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"Нганну постарается сбить с ног Джошуа. Я верю, что Энтони остановит его, он уверенно победит Фрэнсиса, но признаюсь, что немного напуган. Тут есть опасность, верно?

Единственный бой на профессиональном ринге для Нганну был против Тайсона Фьюри. Второй будет против Энтони Джошуа. Парень зарабатывает большие деньги. Удачи ему, но мы должны сохранять ясную голову.

Боец, который никогда не боксировал на профессиональном уровне, встретился с лучшим супертяжеловесом в мире. Это должно было быть полное несоответствие, но Фрэнсис очень хорошо выступил. Фьюри в том бою был плох. Он почти проиграл. Его отправили в нокдаун, но все это добавило интриги к поединку между Джошуа и Нганну", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Ранее Атлас назвал условие, при котором Нганну может победить Джошуа.

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