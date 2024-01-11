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Бывший чемпион UFC верит, что Нганну сможет навязать Джошуа борьбу в очном поединке

Кормье не скидывает своего коллегу со счетов в возможном бою.
Сегодня, 18:57
Даниэль Кормье / Getty Images
Даниэль Кормье / Getty Images

Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье высказался о потенциальном поединке Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нганну.

"Сможет ли Фрэнсис сделать то, что делал раньше, или превзойдет самого себя? Вы должны понимать, что Тайсон Фьюри дрался с худшей версией Нганну-боксера. Фрэнсис был любителем, когда дрался с Фьюри.

Теперь же у него есть опыт противостояния с чемпионом мира в тяжелом весе, которого он отправил в нокдаун и дал конкурентный бой, а некоторые вообще увидели его победителем. В следующий раз он точно будет лучше.

Несомненно, Джошуа - большой и сильный парень, но после того, как Энди Руис побил его в первом поединке, он стал действовать очень, очень осторожно".

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"И как же он отреагирует, когда перед ним окажется такой здоровяк, как Фрэнсис Нганну - большой, сильный, страшный чувак, который выйдет с намерением снести тебе голову с плеч, который будет еще лучше, чем против чемпиона мира в своем первом поединке на профиринге?

Для победы Нганну должен делать то же самое, что делал против Фьюри, но при этом быть немного более яростным. Я реально верю, что если Фрэнсис выйдет в ринг с плохими намерениями и начнет выбрасывать дикие удары, он сумеет навязать Джошуа такой бой, в котором преимущество Энтони в мастерстве сведется к минимуму.

В общем, я думаю, у Фрэнсиса есть шанс победить, и я думаю, он это сделает", - сказал Кормье на своем Ютуб-канале.

Предполагается, что поединок Джошуа и Нганну состоится 9 марта.

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