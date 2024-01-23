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Валлин рассказал, что нужно Джошуа для досрочной победы над Нганну

Недавний соперник британца высказался о его следующем поединке.
Сегодня, 14:59
Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну / Getty Images
Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну / Getty Images

Последний соперник бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа Отто Валлин сделал прогноз на его предстоящий боя против Фрэнсиса Нганну.

По мнению шведского боксера, британец способен нокаутировать камерунца, если будет драться в агрессивном стиле.

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"Посмотрим, что будет. Главное - стили, и Нганну - сильный парень. Он тоже умеет бить. Вы видели, как Фрэнсис уронил Тайсона Фьюри. Поэтому я думаю, что Джошуа необходимо этого остерегаться.

Если Энтони выйдет таким же агрессивным, как в бою со мной, то, пожалуй, он сможет нокаутировать Нганну, но посмотрим. Нганну - сильный парень, так что это будет нелегко", - сказал Валлин в комментарии Sportskeeda MMА.

Напомним, что бой Джошуа - Нганну состоится 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Джошуа оставил дерзкое послание для Нганну.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа фрэнсис нганну Отто Валлин

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