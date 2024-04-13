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Украинец Захожий нокаутировал соперника и завоевал титул EBU в супертяжелом весе

Александр добыл победу техническим нокаутом.
Вчера, 22:36
Александр Захожий победил соперника / instagram.com/12raundboks/
Александр Захожий победил соперника / instagram.com/12raundboks/

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Захожий (19-0, 15 КО) одержал досрочную победу на вечере бокса в Германии.

Наш спортсмен во втором раунде отправил в нокдаун своего соперника Гранита Шала (15-1, 5 КО). Тот сумел подняться, однако затем вновь оказался на канвасе.

Александр добыл победу техническим нокаутом.

Захожий одержал 15-ю досрочную победу на профессиональном ринге. Он завоевал вакантный титул EBU в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что украинский боксер проведет бой против брата Фьюри.

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