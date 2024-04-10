Украинский боксер проведет бой против брата Фьюри

Украинский боксер супертяжелого веса Константин Довбищенко (10-15-1, 7 КО) проведет бой с Хьюи Фьюри (26-3, 15 КО). Об этом сообщает IFL TV.

Поединок состоится 20 апреля в Ротергеме, Англия.

Отметим, что 3 февраля Довбищенко потерпел поражение от британца Джейми Чикевы (6-1, 3 КО).

Хьюи Фьюри впервые выйдет в ринг с октября 2021 года - победил Кристиана Хаммера.

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