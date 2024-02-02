Где смотреть поединок Александр Усик - Тайсон Фьюри

Кто показывает поединок в супертяжелом весе и где смотреть прямой эфир поединка в Украине? Узнай на ISPORT.

В субботу, 17 февраля, обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик проведет поединок против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри.

Боксеры встретятся в ринге, чтобы определить абсолютного чемпиона мира дивизиона. В последний раз все пояса у себя держал Леннокс Льюис в далеком 1999 году.

Поединок Александра Усика (20-0, 13 КО) и Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО) возглавит вечер бокса в Саудвоской Аравии, Эр-Рияде.

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Где смотреть бой Усик - Фьюри

На ISPORT будет доступна текстовая трансляция боя Усик - Дюбуа где можно смотреть текущий ход соревнования и событий. Поединок состоится 17 февраля и начнется ориентировано около 23:00 по киевскому времени.

Официальным транслятором мегафайта по всему миру будет спортивный стриминговый сервис DAZN. В Украине также будет доступна трансляция на этой платформе в режиме PPV (Pay-per-view).

В Великобритании поединок за "абсолюта" также будут транслировать каналы TNT Sports PPV и Sky Sports PPV.

Последние бои Усика и Фьюри

Свой последний поединок украинец провел в августе прошлого года. В бою он победил Даниэля Дюбуа, который был обязательным претендентом на пояс по линии WBA.

Последние пять поединков Усика:

Даниэль Дюбуа (август 2023, победа техническим нокаутом) Энтони Джошуа (август 2022, победа раздельным решением судей) Энтони Джошуа (сентябрь 2021, победа единогласным решением судей) Дерек Чисора (октябрь 2020, победа единогласным решением судей) Чазз Уизерспун (октябрь 2019, победа техническим нокаутом)

В своей профессиональной карьере Фьюри провел 33 поединка, в которых 32 раз добыл победу (23 раз нокаутом) и лишь раз закончил бой вничью.

Последние пять боев Фьюри:

Фрэнсис Нганну (октябрь 2023, победа раздельным решением судей) Дерек Чисора (декабрь 2022, победа техническим нокаутом) Диллиан Уайт (апрель 2022, победа техническим нокаутом) Деонтей Уайлдер (октябрь 2021, победа нокаутом) Деонтей Уайлдер (февраль 2020, победа техническим нокаутом)

Где состоится бой Усик - Фьюри

Поединок боксеров состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на арене Kingdom Arena. Стадион был построен за 2023-2024 года.

Арена является домашним стадионом футбольного клуба Аль-Хиляль. Также на ней проводят различные бои (боксерские и по смешанным видам спорта).

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