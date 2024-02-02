Где смотреть поединок Александр Усик - Тайсон Фьюри
В субботу, 17 февраля, обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик проведет поединок против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри.
Боксеры встретятся в ринге, чтобы определить абсолютного чемпиона мира дивизиона. В последний раз все пояса у себя держал Леннокс Льюис в далеком 1999 году.
Поединок Александра Усика (20-0, 13 КО) и Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО) возглавит вечер бокса в Саудвоской Аравии, Эр-Рияде.
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Где смотреть бой Усик - Фьюри
На ISPORT будет доступна текстовая трансляция боя Усик - Дюбуа где можно смотреть текущий ход соревнования и событий. Поединок состоится 17 февраля и начнется ориентировано около 23:00 по киевскому времени.
Официальным транслятором мегафайта по всему миру будет спортивный стриминговый сервис DAZN. В Украине также будет доступна трансляция на этой платформе в режиме PPV (Pay-per-view).
В Великобритании поединок за "абсолюта" также будут транслировать каналы TNT Sports PPV и Sky Sports PPV.
Последние бои Усика и Фьюри
Свой последний поединок украинец провел в августе прошлого года. В бою он победил Даниэля Дюбуа, который был обязательным претендентом на пояс по линии WBA.
Последние пять поединков Усика:
- Даниэль Дюбуа (август 2023, победа техническим нокаутом)
- Энтони Джошуа (август 2022, победа раздельным решением судей)
- Энтони Джошуа (сентябрь 2021, победа единогласным решением судей)
- Дерек Чисора (октябрь 2020, победа единогласным решением судей)
- Чазз Уизерспун (октябрь 2019, победа техническим нокаутом)
В своей профессиональной карьере Фьюри провел 33 поединка, в которых 32 раз добыл победу (23 раз нокаутом) и лишь раз закончил бой вничью.
Последние пять боев Фьюри:
- Фрэнсис Нганну (октябрь 2023, победа раздельным решением судей)
- Дерек Чисора (декабрь 2022, победа техническим нокаутом)
- Диллиан Уайт (апрель 2022, победа техническим нокаутом)
- Деонтей Уайлдер (октябрь 2021, победа нокаутом)
- Деонтей Уайлдер (февраль 2020, победа техническим нокаутом)
Где состоится бой Усик - Фьюри
Поединок боксеров состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на арене Kingdom Arena. Стадион был построен за 2023-2024 года.
Арена является домашним стадионом футбольного клуба Аль-Хиляль. Также на ней проводят различные бои (боксерские и по смешанным видам спорта).
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