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Призывает "поиграть" с ней: Ванда Нара примерила на себя роль геймера в обнаженной фотосессии

Модель активно подогревает интерес к себе со стороны мужской аудитории.
Сегодня, 10:40
Ванда Нара / instagram.com/wanda_icardi/
Ванда Нара / instagram.com/wanda_icardi/

Жена форварда Галатасарая Мауро Икарди порадовала новым контентом на сайте для взрослых.

Ванда Нара на этот раз сделала фото, примерив на себе роль геймера, снявшись оголенной на фоне компьютера.

Неизвестно, как сам Икарди относится к данному "хобби" своей возлюбленной, однако аргентинская модель активно продвигает более безобидные фото в соцсетях с призывов оформить платную подписку на сайте.

Ранее сообщалось, что Ванда засветила грудь с разных ракурсов на платном сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фотосессия Ванда Нара

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Призывает "поиграть" с ней: Ванда Нара примерила на себя роль геймера в обнаженной фотосессии
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