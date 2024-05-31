iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Снова прозрачное платье: Ванда засветила грудь с разных ракурсов на платном сайте

Жена известного футболиста продолжает зарабатывать на своем теле.
Сегодня, 13:22
Ванда Нара / instagram.com/wanda_icardi/
Ванда Нара / instagram.com/wanda_icardi/

Возлюбленная форварда Галатасарая Мауро Икарди опубликовала ряд очередных пикантных фото на сайте с эротическим контентом.

Ванда Нара продолжает продвигать себя и свои снимки за платную подписку на профиль, поделившись на этот раз новым сетом из кадров.

Читай также: Вся голая и в розовых наушниках: Жена Икарди опубликовала новый контент на сайт для взрослых

Аргентинка сделала фотосессию в машину, при этом надев прозрачное платье, сквозь которое четко виднеется ее грудь.

Divasplay
Divasplay

Divasplay
Divasplay

Также девушка не постеснялась сделать фото и без платья, лишь прикрывшись рукой.

Divasplay
Divasplay

Divasplay
Divasplay

Напомним, Ванда не так давно стала амбассадаром сайта для эротических фото, куда бывшие порноактрисы и латиноамериканские звезды публикуют свои снимки.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мауро Икарди Ванда Нара

Статьи по теме

С сигарой и золотой медалью: Жена Икарди пафосно отпраздновала чемпионство Галатасарая С сигарой и золотой медалью: Жена Икарди пафосно отпраздновала чемпионство Галатасарая
Вся голая и в розовых наушниках: Жена Икарди опубликовала новый контент на сайт для взрослых Вся голая и в розовых наушниках: Жена Икарди опубликовала новый контент на сайт для взрослых
Глава PFA заявил, что игроки могут устроить забастовку из-за перегруженного календаря Глава PFA заявил, что игроки могут устроить забастовку из-за перегруженного календаря
Звезда Наполи договорился о переходе в ПСЖ, но клуб не намерен его отпускать Звезда Наполи договорился о переходе в ПСЖ, но клуб не намерен его отпускать
Помочь журналистам

Видео

Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций
Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа14:07
Глава PFA заявил, что игроки могут устроить забастовку из-за перегруженного календаря
Европа13:40
Звезда Наполи договорился о переходе в ПСЖ, но клуб не намерен его отпускать
Европа13:22
Снова прозрачное платье: Ванда засветила грудь с разных ракурсов на платном сайте
Баскетбол13:12
Бывший игрок Будивельника и брат звезды НБА погиб в автокатастрофе
Европа12:54
Олимпийская сборная Украины по футболу обновила заявку на турнир
Европа12:50
Гендиректор Боруссии заявил, что клуб намерен изменить свою трансферную политику
Европа12:23
Реал опасается, что Лунин может покинуть клуб из-за неучастия в финале ЛЧ
Европа12:18
Монако не будет оспаривать дисквалификацию своего игрока, который выступил против акции против гомофобии
Европа11:50
Интер испытывает проблемы с пролонгацией контракта с главной звездой
Европа11:45
Анчелотти - о Золотом мяче: Будет борьба между Винисиусом и Беллингемом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK