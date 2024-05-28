Бывший нападающий Шахтера обвинил жену в измене, присвоении имущества и краже детей

Экс-нападающий Шахтера Оларенваджу Кайоде обвинил свою жену Эзинне Дору Кайоде в измене с пастором и присвоении имущества.

Как сообщает издание PM News, 31-летний форвард в марте 2024 года подал на развод из-за этих обвинений.

Эзинне Дору, якобы, украла у Оларенваджу два внедорожника Mercedes, чтобы профинансировать роскошный образ жизни своего любовника Тоби Адегбойега и его сообщников. Кроме того, девушка вступила в сговор с риэлтором, чтобы присвоить недвижимость футболиста.

Два месяца назад госпожа Кайоде похитила своих троих детей и их местонахождение до сих пор неизвестно. Несмотря на многочисленные жалобы и петиции в адрес местных правоохранительных органов вернуть имущество и детей до сих пор не удалось.

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Также нападающий заявил, что его жена фальшиво представлялась адвокатом, злоупотребляла наркотиками и пытались использовать манипуляции, чтобы заставить футболиста отказаться от имущества или понести ему вред.

В сети также распространилась информация, которая утверждает. что Оларенваджу не является биологическим отцом ни одного из трех детей. Эзинне Дору отреагировала на эти слухи заявлением своих адвокатов.

"Нашей клиентке стало известно, что с 24 мая 2024 года различные онлайн-платформы распространяют непристойные истории о том, что результаты теста ДНК показывают, что ни один ребенок из трех, рожденных во время брака нашей клиентки не принадлежат вам. Эти скандальные и клеветнические заявления серьезно смутили нашу клиентку и детей.

Наша клиентка имеет основания считать, что эти безосновательные и унизительные утверждения были надуманы и стратегически распространены вами в различных СМИ со злым умыслом запятнать ее репутацию и нанести вред невинным детям", - говорится в заявлении адвокатов жены.

Сама девушка позже также выступила с заявлением, обвинив игрока в угрозах ножом и психической нестабильности.

«Честно говоря, я очень устал от глупостей этого человека, и это должно прекратиться сейчас. Я знала, что он был психически нестабилен, когда он угрожал мне ножом несколько месяцев назад, но идти так далеко, чтобы разрушать жизни невинных детей, это слишком. Кайд, я не думала, что ты опустишься так низко.

Я молчала обо всех слухах, которые вы распространяли, потому что они безосновательны. Но вы втягиваете детей. Я больше не могу молчать.

Я никогда не продавала никакой своей собственности или автомобилей и не отдавала вырученные средства ни одному пастору, епископу или имаму в этом мире. На самом деле, все слухи, которыми этот психически нестабильный человек делится в интернете - неправда", - написала жена Кайоде.

Напомним, ранее, жена игрока Шахтера Александра Зубкова обвинила его в систематических изменах.

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