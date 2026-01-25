Дана Уайт анонсировал повышение вознаграждений в UFC

Президент UFC Дана Уайт сообщил об изменениях в системе денежных бонусов.

Теперь за Лучший бой вечера и Лучшее выступление вечера будет выплачиваться по 100 тысяч долларов вместо 50 тысяч, как было ранее.

Также появится премия в размере 25 тысяч долларов - ее будет получать каждый боец, оформивший досрочную победу.

Добавим, что изменения вступят в силу с турнира UFC 324.

