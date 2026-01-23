iSport.ua
Русский Українська

Боец UFC потерял сознание на церемонии взвешивания

Американец оказался в больнице.
Вчера, 21:57       Автор: Антон Федорцив
Камерон Смазерман / Getty Images
Камерон Смазерман / Getty Images

Представитель легчайшей весовой категории UFC Камерон Смазерман упал в обморок во время официальных мероприятий. После процедуры взвешивания перед турниром UFC 324 он упал наземь.

Смазерман показал вес 61,5 кг и уложился в лимит категории. Сойдя с весов, он потерял сознание. Бойца забрали на носилках и госпитализировали.

Американец должен был сразиться с соотечественником Рики Турсисом. Поединок запланировали на 25 января. Теперь организаторы вынужденно отменили бой.

К слову, функционер Донн Дэвис ушел с поста руководителя PFL.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC

Статьи по теме

Ярослав Амосов раскрыл детали своего контракта с UFC Ярослав Амосов раскрыл детали своего контракта с UFC
Звезда UFC напророчил Амосову чемпионский пояс Звезда UFC напророчил Амосову чемпионский пояс
Амосов рассказал, когда собирается провести следующий бой Амосов рассказал, когда собирается провести следующий бой
Амосов озвучил главную цель после успешного дебюта в UFC Амосов озвучил главную цель после успешного дебюта в UFC

Видео

Ларков - Синбо: онлайн трансляция финала WSF Junior Championship
Ларков - Синбо: онлайн трансляция финала WSF Junior Championship

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: короткая индивидуальная гонка у мужчин откроет этап Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской короткой индивидуальной гонки в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: Забарный против Осера и товарищеские матчи клубов УПЛ
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство
просмотров

Последние новости

Формула 100:16
Хэмилтон будет работать с инженером последнего чемпиона Феррари
Вчера, 23:54
Европа23:54
Интер одержал волевую победу над Пизой
Европа23:00
ПСЖ Забарного минимально одолел Осер
Европа22:44
Наполи попрощался со вторым за день нападающим
ММА21:57
Боец UFC потерял сознание на церемонии взвешивания
Европа21:28
Зубков голом принес Трабзонспору победу над Касымпашей
Биатлон20:53
Брезаз-Буше обогнала Жанмонно в индивидуальной гонке в Нове-Место
Европа19:59
Ноттингем оформил переход форварда Наполи
Европа19:27
Интер готов вернуть в Серию A вратаря сборной Италии
Формула 118:46
Чемпион Индикар проиграл суд Макларен
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK