Боец UFC потерял сознание на церемонии взвешивания

Представитель легчайшей весовой категории UFC Камерон Смазерман упал в обморок во время официальных мероприятий. После процедуры взвешивания перед турниром UFC 324 он упал наземь.

Смазерман показал вес 61,5 кг и уложился в лимит категории. Сойдя с весов, он потерял сознание. Бойца забрали на носилках и госпитализировали.

Американец должен был сразиться с соотечественником Рики Турсисом. Поединок запланировали на 25 января. Теперь организаторы вынужденно отменили бой.

Oh my goodness...



Cameron Smotherman just passed out on stage after making weight pic.twitter.com/fw881V1JuO — Championship Rounds (@ChampRDS) January 23, 2026

К слову, функционер Донн Дэвис ушел с поста руководителя PFL.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!