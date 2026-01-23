iSport.ua
Председатель PFL покинул пост

Завершает эпоху в PFL после успешной работы.
Сегодня, 10:06       Автор: Валентина Чорноштан
Донн Дэвис / Getty Images
Донн Дэвис / Getty Images

Председатель PFL Донн Дэвис покинул свой пост, сообщил он об этом на своей странице в Х.

В своем прощальном посте Донн заявил, что все поставленные им цели были выполнены, и он может уйти с должности.

Моя цель заключалась в создании инновационной и высококачественной компании в сфере ММА, которая станет ценной альтернативой для тех, кто в ней нуждается. Вопреки всему, нам это удалось. Теперь PFL – вторая по величине компания в мире в сфере ММА.

Добавим, что ранее президент и генеральный директор PFL Рэй Сефо и Питер Мюррей также покинули компанию.

К слову, PFL прекратил сотрудничество с бывшим соперником Джошуа.

