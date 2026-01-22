iSport.ua
Ярослав Амосов раскрыл детали своего контракта с UFC

Объяснил, как устроены контракты и выплаты в организации.
Сегодня, 10:06       Автор: Валентина Чорноштан
Ярослав Амосов / Getty Images
Ярослав Амосов / Getty Images

Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе украинец Ярослав Амосов рассказал о деталях своего контракта с UFC  для YouTube-каналу Fight Zona.

Если не секрет, на сколько боев первый контракт у тебя идет?

На 4 или на 6, не знаю.

Они, как я понимаю, потом просто восстанавливают, возобновляют?

Да, они дают биться последний бой – и они просто его возобновляют.

А там как работает? Ты прямо по ходу этого договора может изменять оплату свою либо только после возобновления?

Я не попадал на такие ситуации, но они могут накинуть какие-то деньги, если ты выскакиваешь на замену, может, какой-нибудь соперник серьезный и ты на замену выскакиваешь – я думаю, они поднакидывают. Что-то я как бы слышал, но я в такие ситуации не попадал.

Есть такая теория, о которой многие говорят – может, и не теория, может, реально сам Дэйна Уайт это говорил где-то – говорят, что бывает так, что Уайту что-то очень нравится, но бонусы закончились – и он может немного из своей кармана грузануть. Не слышал такого?

Да, что-то такое бывает. Но он бонусы закидывает за какую-то рубку в стойке. А поскольку у меня рубки в стойке почти не бывает – то я на бонусы не рассчитываю никогда

