Винисиус признан игроком недели в Лиге чемпионов

Бразилец своими результативными действиями помог Реалу разгромить Монако.
Сегодня, 18:31       Автор: Игорь Мищук
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор был признан игроком недели в Лиге чемпионов по итогам матчей седьмого тура общего этапа еврокубка.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Читай также: Реал дома разбил Монако

"Сливочные" в своем поединке седьмого тура разгромили дома со счетом 6:1 Монако, а бразилец отличился голом и двумя асситами. Также после его передачи мяч в свои ворота срезал защитник монегасков Тило Керер.

Кроме Винисиуса, на награду также претендовали Луис Суарес из Спортинга, Фермин Лопес из Барселоны и Роберт Наварро из Атлетика.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Винисиус Жуниор

