Винисиус признан игроком недели в Лиге чемпионов

Вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор был признан игроком недели в Лиге чемпионов по итогам матчей седьмого тура общего этапа еврокубка.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Читай также: Реал дома разбил Монако

"Сливочные" в своем поединке седьмого тура разгромили дома со счетом 6:1 Монако, а бразилец отличился голом и двумя асситами. Также после его передачи мяч в свои ворота срезал защитник монегасков Тило Керер.

1st: Vinícius Júnior

2nd: Luis Suárez

3rd: Fermín López

4th: Robert Navarro



Vini takes Player of the Week! 🌟@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/BXuUJj0hRk — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 22, 2026

Кроме Винисиуса, на награду также претендовали Луис Суарес из Спортинга, Фермин Лопес из Барселоны и Роберт Наварро из Атлетика.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!