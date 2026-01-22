Винисиус признан игроком недели в Лиге чемпионов
Вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор был признан игроком недели в Лиге чемпионов по итогам матчей седьмого тура общего этапа еврокубка.
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
"Сливочные" в своем поединке седьмого тура разгромили дома со счетом 6:1 Монако, а бразилец отличился голом и двумя асситами. Также после его передачи мяч в свои ворота срезал защитник монегасков Тило Керер.
1st: Vinícius Júnior— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 22, 2026
2nd: Luis Suárez
3rd: Fermín López
4th: Robert Navarro
Vini takes Player of the Week! 🌟@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/BXuUJj0hRk
Кроме Винисиуса, на награду также претендовали Луис Суарес из Спортинга, Фермин Лопес из Барселоны и Роберт Наварро из Атлетика.
