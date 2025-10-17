Барселона получила хорошие новости по Рафинье перед класико

Вингер Барселоны Рафинья получил травму в матче против Овьедо, который состоялся 25 сентября, и мог пропустить Эль-Классико. Однако медицинский штаб Барселоны сообщил хорошие новости о состоянии футболиста.

По информации Mundo Deportivo, у бразильца диагностировали травму задней поверхности бедра. На днях игрок прошёл МРТ, которое показало положительные результаты - Рафинья может принять участие в матче с Реалом 26 октября.

Тем не менее в ближайшем поединке Барселоны против Жироны (18 октября) бразилец не сыграет, поскольку за три недели он не принял участия ни в одной тренировке. Также отмечается, что Рафинья может вернуться на поле в матче против Олимпиакоса в рамках Лиги чемпионов.

В текущем сезоне чемпионата Испании вингер сыграл 6 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски пропустит Эль-Классико.

