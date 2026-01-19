Флик - о судье матча с Реал Сосьедад: Я всегда высоко отзываюсь о них, но...
Каталонский наставник поддержал капитана после скандального эпизода с офсайдом.
В воскресенье, 18 января, прошел матч Барселоны против Реал Сосьедада, в котором произошел эпизод между Френки Де Йонгом и арбитром матча.
На 29-й минуте бригада Хесуса Хиля Мансано отменила гол Ламина Ямаля из-за офсайда, и капитан каталонской команды Де Йонг раскритиковал работу судьи, ведь он не мог с ним поговорить. Также нидерландец заявил, что не видел офсайда на Ламине.
Главный тренер Барселоны Ханси Флик прокомментировал ситуацию:
Перед матчем я уже читал комментарии о судье. Я всегда высоко отзываюсь о них, но Френки прав - он спокойный человек. Он капитан. Он на поле, он хочет поговорить с судьей, но не может.
Иногда мне тоже хочется поговорить с четвертым арбитром, но я не могу, с этим нужно смириться. Я не знаю, есть ли в Испании недостаток общения с судьями, но в случае с Хилем Мансано этого определенно не хватает.
Также тренер высказался об отмене гола Ямаля из-за офсайда:
"Это тот же судья, который в прошлом сезоне не засчитал гол Левандовского?" — цитирует слова немца Marca.
