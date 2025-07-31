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Футбол

Форвард Барселоны заинтересовал саудовские клубы

Ферран Торрес получит солидный контракт.
Сегодня, 14:51       Автор: Андрей Безуглый
Ферран Торрес / Getty Images
Ферран Торрес / Getty Images

Форвард Барселоны Ферран Торрес может переехать в Саудовскую Аравию, пишет Херард Ромеро.

По информации журналиста, неназванные саудовские клубы рассматривают подписание испанца.

Ожидается, что вскоре Торрес получит предложение на 20 млн евро в год.

Что же касается Барселоны, ее намерения касательно игрока неизвестны. Однако саудовцы готовы удовлетворить любые адекватные запросы каталонцев.

Отметим, что Трансфермаркт оценивает Феррана Торреса в 40 млн евро.

Ранее также сообщалось, что еще один игрок Барселоны может покинуть клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ферран Торрес

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