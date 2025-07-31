Атлетико заинтересован в игроке Барселоны

Атлетико следит за хавбеком Барселоны Марком Касадо, пишет El Nacional.

21-летний хавбек показал хороший прогресс в прошлом сезоне, проведя 36 матчей во всех турнирах.

В будущем сезоне Флик планирует использовать Касадо для ротации, однако клуб все равно может его продать.

Финансовое положение каталонцев все еще неустойчивое, а потому выгодная сделка может убедить их попрощаться с игроком.

Отметим, что Трансфермаркт оценивает Марка Касадо в 30 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Доннарумма может остаться в ПСЖ.

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