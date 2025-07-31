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Футбол

Доннарумма может остаться в ПСЖ

Кипер может составить конкуренцию новичку.
Сегодня, 10:58       Автор: Андрей Безуглый
Джанлуиджи Доннарумма / Getty Images
Джанлуиджи Доннарумма / Getty Images

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма может остаться в клубе, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что контракт итальянца истекает в следующем году, а переговоры о новом не прогрессируют.

К тому же ПСЖ уже подписал Люка Шевалье, который изначально должен был бы заменить Доннарумму.

Однако при этом окружение Джиджи считает, что кипер вполне может остаться в клубе и навязать новичку конкуренцию, как это было с Кейлором Навасом.

Слухи о переговорах с английскими клубами, кстати, так и не подтвердились.

Ранее также стало известно, какие клубы интересуются Артемом Довбиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джанлуиджи Доннарумма

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