Форвард Реала не планирует уходить в аренду зимой
Эндрик намерен бороться за место в составе.
Нападающий Реала Эндрик намерен бороться за место в стартовом составе, пишет Marca.
18-летний бразилец отказался рассматривать вариант с арендой в январе. Несмотря на недостаток игрового времени, Эндрик все равно не хочет уходить.
Форвард верит, что способен воспользоваться шансом, который рано или поздно предоставит ему Карло Анчелотти, а потому пока упорно трудиться и ждет.
Тем не менее летом Эндрик не исключает возможную аренду. Особенно, если во второй половине сезона он так и не получит свой шанс.
В текущем сезоне бразилец 11 раз вышел на замену, отметившись одним голом.
Напомним, накануне Реал сумел обыграть Жирону.
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