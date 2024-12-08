Форвард Реала не планирует уходить в аренду зимой

Нападающий Реала Эндрик намерен бороться за место в стартовом составе, пишет Marca.

18-летний бразилец отказался рассматривать вариант с арендой в январе. Несмотря на недостаток игрового времени, Эндрик все равно не хочет уходить.

Форвард верит, что способен воспользоваться шансом, который рано или поздно предоставит ему Карло Анчелотти, а потому пока упорно трудиться и ждет.

Тем не менее летом Эндрик не исключает возможную аренду. Особенно, если во второй половине сезона он так и не получит свой шанс.

В текущем сезоне бразилец 11 раз вышел на замену, отметившись одним голом.

Напомним, накануне Реал сумел обыграть Жирону.

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