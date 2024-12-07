iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Жирона - Реал Мадрид: Обзор и результат матча чемпионата Испании 07.12.2024

Мадридцы разгромили участника Лиги чемпионов.
Вчера, 23:59
Реал Мадрид / Getty Images
Реал Мадрид / Getty Images

В рамках 16-го тура Ла Лиги Реал встретился с Жироной.

Первый тайм прошел без особого количества моментов. Команды довольно часто обменивались ударами, но опасными их назвать было трудно.

Лишь один момент был реализован. Джуд Беллингем открыл счет на 35-ой минуте, для англичанина это пятый гол в пяти последних матчах.

Во втором тайме Джуд стал еще и автором голевой передачи, а удвоил преимущество "сливочных" Арда Гюлер.

Еще позже столичный клуб довел счет до разгромного. "Точку поставил" Килиан Мбаппе.

Статистика матча Ла Лиги Реал - Жирона

Жирона - Реал 0:3

Голы Беллингем, 35, Гюлер, 55, Мбаппе, 73

xG: 0.33 - 0.97

Удары: 10 - 10

Удары в створ ворот: 4 - 7

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Ла Лига Жирона

Статьи по теме

Барселона в компенсированное время упустила победу над Бетисом Барселона в компенсированное время упустила победу над Бетисом
Реал определился с заменами Анчелотти в случае его увольнения Реал определился с заменами Анчелотти в случае его увольнения
Тренер Жироны рассказал о состоянии Цыганкова перед матчами с Реалом и Ливерпулем Тренер Жироны рассказал о состоянии Цыганкова перед матчами с Реалом и Ливерпулем
Анчелотти: Реал не показывает лучшую свою версию Анчелотти: Реал не показывает лучшую свою версию
Помочь журналистам

Видео

Сдерживали двое: Гвардиола пытался наброситься на фаната после провокации
Сдерживали двое: Гвардиола пытался наброситься на фаната после провокации

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Давидова выиграла спринт на первом этапе Кубка мира, две украинки - в зачетной зоне
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова упала, Калинина поднялась
просмотров
Рейтинг ATP: новая первая ракетка Украины, падения Сачко и Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта на первом этапе Кубка мира
просмотров

Последние новости

Другие страны01:16
Лос-Анджелес Гэлакси - победитель Плей-офф МЛС
Европа00:42
"Они такое дерьмо": Известный фанат Роналду в очередной раз напал на Манчестер Юнайтед
Вчера, 23:59
Европа23:59
Реал легко разобрался с проблемной Жироной
Европа23:37
Рома без Довбика легко справилась с аутсайдером Серии А
Европа22:59
Кандидат в сборную Украины отметился результативным действием в третьем матче европейского чемпионата подряд
Европа22:15
Президент ПСЖ высказался о слухах о продаже клуба
Европа21:36
Манчестер Юнайтед проиграл в "голевой перестрелке" Ноттингему Форест
Европа21:12
Ювентус едва спасся от поражения в матче против середняка Серии А
Европа20:42
Довбик вне заявки на матч против Лечче
Биатлон20:22
Биатлон-2024/2025: Давидова выиграла спринт на первом этапе Кубка мира, две украинки - в зачетной зоне
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK