Жирона - Реал Мадрид: Обзор и результат матча чемпионата Испании 07.12.2024
Мадридцы разгромили участника Лиги чемпионов.
В рамках 16-го тура Ла Лиги Реал встретился с Жироной.
Первый тайм прошел без особого количества моментов. Команды довольно часто обменивались ударами, но опасными их назвать было трудно.
Лишь один момент был реализован. Джуд Беллингем открыл счет на 35-ой минуте, для англичанина это пятый гол в пяти последних матчах.
Во втором тайме Джуд стал еще и автором голевой передачи, а удвоил преимущество "сливочных" Арда Гюлер.
Еще позже столичный клуб довел счет до разгромного. "Точку поставил" Килиан Мбаппе.
Статистика матча Ла Лиги Реал - Жирона
Жирона - Реал 0:3
Голы Беллингем, 35, Гюлер, 55, Мбаппе, 73
xG: 0.33 - 0.97
Удары: 10 - 10
Удары в створ ворот: 4 - 7
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