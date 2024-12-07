Жирона - Реал Мадрид: Обзор и результат матча чемпионата Испании 07.12.2024

В рамках 16-го тура Ла Лиги Реал встретился с Жироной.

Первый тайм прошел без особого количества моментов. Команды довольно часто обменивались ударами, но опасными их назвать было трудно.

Лишь один момент был реализован. Джуд Беллингем открыл счет на 35-ой минуте, для англичанина это пятый гол в пяти последних матчах.

Во втором тайме Джуд стал еще и автором голевой передачи, а удвоил преимущество "сливочных" Арда Гюлер.

Еще позже столичный клуб довел счет до разгромного. "Точку поставил" Килиан Мбаппе.

Статистика матча Ла Лиги Реал - Жирона

Жирона - Реал 0:3

Голы Беллингем, 35, Гюлер, 55, Мбаппе, 73

xG: 0.33 - 0.97

Удары: 10 - 10

Удары в створ ворот: 4 - 7

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