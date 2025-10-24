iSport.ua
Гвардиола и Артета - в ТОП-10 самых долгоработающих тренеров в истории АПЛ

Топ тренеров АПЛ: Венгер, Фергюсон, Гвардиола и Клопп.
Арсен Венгер / Getty Images
Портал GiveMeSport составил список главных тренеров, которые дольше всего удерживались в должности в АПЛ в одном клубе.

На первом месте оказался бывший тренер Арсенала Арсен Венгер, который проработал с командой в АПЛ 21 год и 8 месяцев. В то же время нынешний тренер Арсенала Микель Артета вошёл в список, заняв десятое место. Напомним, что Артета возглавил Арсенал в конце 2019 года.

На втором месте - легенда Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон, который провёл именно в АПЛ 20 лет и 11 месяцев (всего провел в клубе более 26 лет).

Испанец Пеп Гвардиола из Манчестер Сити провёл в клубе 9 лет и 3 месяца, что является самым большим результатом среди действующих наставников.

В Ливерпуле сразу два тренера отличились длительным сотрудничеством: Юрген Клопп - 8 лет и 8 месяцев и Рафаэль Бенитес - 5 лет и 11 месяцев.

  1. Арсен Венгер (Арсенал)    -    21 год и 8 месяцев
  2. Алекс Фергюсон (МЮ)    -    20 лет и 11 месяцев
  3. Дэвид Мойес (Эвертон)    -    11 лет и 3 месяца
  4. Пеп Гвардиола (Ман Сити)    -    9 лет и 3 месяца
  5. Юрген Клопп (Ливерпуль)    -    8 лет и 8 месяцев
  6. Джо Киннеар (Вимблдон)    -    6 лет и 11 месяцев
  7. Гарри Рэднапп (Тоттенхэм)    -    6 лет и 9 месяцев
  8. Рафа Бенитес (Ливерпуль)    -    5 лет и 11 месяцев
  9. Алан Кирбешли (Миддлсбро)    -    5 лет и 11 месяцев
  10. Микель Артета (Арсенал)    -    5 лет и 9 месяцев

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юрген Клопп Арсен Венгер Микель Артета Пеп Гвардиола Сер Алекс Фергюсон

