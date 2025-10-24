Гвардиола и Артета - в ТОП-10 самых долгоработающих тренеров в истории АПЛ

Портал GiveMeSport составил список главных тренеров, которые дольше всего удерживались в должности в АПЛ в одном клубе.

На первом месте оказался бывший тренер Арсенала Арсен Венгер, который проработал с командой в АПЛ 21 год и 8 месяцев. В то же время нынешний тренер Арсенала Микель Артета вошёл в список, заняв десятое место. Напомним, что Артета возглавил Арсенал в конце 2019 года.

На втором месте - легенда Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон, который провёл именно в АПЛ 20 лет и 11 месяцев (всего провел в клубе более 26 лет).

Испанец Пеп Гвардиола из Манчестер Сити провёл в клубе 9 лет и 3 месяца, что является самым большим результатом среди действующих наставников.

В Ливерпуле сразу два тренера отличились длительным сотрудничеством: Юрген Клопп - 8 лет и 8 месяцев и Рафаэль Бенитес - 5 лет и 11 месяцев.

Арсен Венгер (Арсенал) - 21 год и 8 месяцев Алекс Фергюсон (МЮ) - 20 лет и 11 месяцев Дэвид Мойес (Эвертон) - 11 лет и 3 месяца Пеп Гвардиола (Ман Сити) - 9 лет и 3 месяца Юрген Клопп (Ливерпуль) - 8 лет и 8 месяцев Джо Киннеар (Вимблдон) - 6 лет и 11 месяцев Гарри Рэднапп (Тоттенхэм) - 6 лет и 9 месяцев Рафа Бенитес (Ливерпуль) - 5 лет и 11 месяцев Алан Кирбешли (Миддлсбро) - 5 лет и 11 месяцев Микель Артета (Арсенал) - 5 лет и 9 месяцев

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!