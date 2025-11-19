iSport.ua
Футбол

Ман Сити отверг вариант покупки звёздного игрока Реала

Гвардиола опасается токсичности бразильца.
Сегодня, 13:20       Автор: Валентина Чорноштан
Винисиус Жуниор / Getty Images
Манчестер Сити отказался от идеи подписать бразильского вингера Реала Винисиуса.

По информации El Nacional, первой причиной, по которой Сити отверг возможность трансфера игрока мадридского Реала, стала хорошая игра вингеров Жереми Доку и Фила Фодена.

Главный тренер Манчестер Сити считает, что покупка ещё одного вингера может повлиять на баланс состава. К тому же испанскому специалисту не нравится токсичность Винисиуса, которая способна негативно сказаться на атмосфере внутри команды.

Теперь за игроком продолжают следить только Ливерпуль и ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Мбаппе недоволен бразильским футболистом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Реал Мадрид Пеп Гвардиола Винисиус Жуниор

