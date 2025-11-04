Звездный форвард Арсенала не сыграет против Славии в ЛЧ

На этой неделе вновь возвращается Лига чемпионов. Один из матчей вторника — противостояние лондонского Арсенала и чешской Славии.

Перед матчем 4-го тура главный тренер лондонской команды провёл пресс-конференцию, на которой заявил, что в игре будет отсутствовать шведский нападающий Виктор Дьокереш.

Он точно не сможет выйти на поле. Вчера он не тренировался, и нам нужно провести ещё несколько тестов и обследований в ближайшие дни, чтобы оценить степень травмы, но на эту игру он не сможет выйти.

Напомним, что форвард во время игры АПЛ с Бернли почувствовал мышечный дискомфорт.

"Я обеспокоен, потому что у него не было серьёзных мышечных проблем, и ему пришлось покинуть поле. Он что-то почувствовал, а это, конечно, никогда не является хорошим знаком. Особенно для игрока, который очень, очень взрывной, поэтому мы немного углубимся в изучение травмы, чтобы понять, на какой стадии она находится, и сообщим, когда станет известно больше", — приводит слова Артеты официальный сайт "канониров".

Матч начнётся в 19:45 по киевскому времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!