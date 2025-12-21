Барселона уверенно обыграла Вильярреал

В воскресенье, 21 декабря, Вильярреал принимал дома Барселону в рамках 17-го тура Ла Лиги.

Хозяева отлично начали, создали очень опасные моменты, но быстро привезли себе пенальти, который реализовал Рафинья.

Забитый мяч мало поменял игру, обе команды продолжали играть агрессивно, создавая все новое моменты. А на 39-й минуте Вильярреал остался в меньшинстве после грубого фола Вейги.

Во втором тайме, играя в меньшинстве, хозяева продолжали стараться атаковать, но гол Ямаля сделал ситуацию критической. Несмотря на все усилия "желтая субмарина" не сумела спасти матч, отдав три очка каталонцам.

Вильярреал - Барселона 0:2

Голы: Рафинья (пенальти), 12, Ямаль, 63

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!