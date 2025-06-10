Гвардиола взял под крыло двух ассистентов многолетнего конкурента
"Горожане" решили стать немного Ливерпулем.
Английский Манчестер Сити обновил тренерский штаб. Наставник команды Хосеп Гвардиола получил двух новых помощников, сообщает официальный сайт клуба.
Теперь испанцу будут помогать Пеп Линдерс и Джеймс Френч. Первый станет ассистентом Гвардиолы, а второй будет тренировать стандарты "горожан". Оба много лет работали в Ливерпуле Юргена Клоппа.
Новые специалисты будут ассистировать уже на Клубном ЧМ-2025. Гвардиола, Линдерс, Френч и другие будут готовить Манчестер Сити к поединкам с марокканским Видадом, эмиратским Ан-Айном и туринским Ювентусом на групповом этапе турнира.
Напомним, накануне Гвардиола получил почетную степень Манчестерского университета.
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