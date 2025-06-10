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Футбол

Гвардиола взял под крыло двух ассистентов многолетнего конкурента

"Горожане" решили стать немного Ливерпулем.
Сегодня, 18:30       Автор: Антон Федорцив
Пеп Линдерс и Юрген Клопп / Getty Images
Пеп Линдерс и Юрген Клопп / Getty Images

Английский Манчестер Сити обновил тренерский штаб. Наставник команды Хосеп Гвардиола получил двух новых помощников, сообщает официальный сайт клуба.

Теперь испанцу будут помогать Пеп Линдерс и Джеймс Френч. Первый станет ассистентом Гвардиолы, а второй будет тренировать стандарты "горожан". Оба много лет работали в Ливерпуле Юргена Клоппа.

Новые специалисты будут ассистировать уже на Клубном ЧМ-2025. Гвардиола, Линдерс, Френч и другие будут готовить Манчестер Сити к поединкам с марокканским Видадом, эмиратским Ан-Айном и туринским Ювентусом на групповом этапе турнира.

Напомним, накануне Гвардиола получил почетную степень Манчестерского университета.

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