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Футбол

Гвардиола получил высшую награду Манчестерского университета

Наставник принимал активное участие в жизни города.
Сегодня, 07:30       Автор: Митя Шитко
Хосеп Гвардиола / Getty Images
Хосеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола удостоен почетной ученой степени Манчестерского университета.

Специалиста наградили за его исключительный вклад в развитие города как на футбольном поле, так и за его пределами.

"Манчестер стал для меня домом. Я провел здесь 9 лет, и это было здорово. Культура, люди, футбольный клуб — все это имеет огромное значение для меня и моей семьи. Для меня большая честь получить эту награду".

Церемония вручения состоялась в историческом зале Виворт, где Гвардиола получил диплом из рук канцлера университета Назира Афзала. Эта награда является самой высокой, которую может оказать учебное заведение, и она вручается людям, оказывающим значительное влияние на общество.

Гвардиола получил признание не только за спортивные достижения, но и за деятельность своего семейного фонда Guardiola Sala Foundation, поддерживающей культурные, образовательные и социальные инициативы в городе.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити подписал лидера аутсайдера АПЛ.

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Источник: Манчестер Сити

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