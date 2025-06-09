Манчестер Сити подписал лидера аутсайдера АПЛ

Манчестер Сити объявил об усилении в линию защиты.

Как сообщает пресс-служба "горожан", к команде Пепа Гвардиолы присоединился Райан Аит-Нури. Алжирец сможет выступить за коллектив уже на Клубном чемпионате мира.

Сумма трансфера левого защитника составила 43 млн фунтов стерлингов. 24-летний игрок подписал контракт на 5 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что Ман Сити вскоре объявит о переходе французского таланта.

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