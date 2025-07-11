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Футбол

Венгер ответил Клоппу на критику клубного чемпионата мира

Арсен считает новый формат турнира необходимостью.
Сегодня, 10:03       Автор: Василий Медвидь
Арсен Венгер / Getty Images
Арсен Венгер / Getty Images

Советник ФИФА Арсен Венгер ответил Юргену Клоппу на критику Клубного чемпионата мира.

По словам французского экс-тренера, 100% клубов, которые уже сыграли на турнире, сыграли бы на нем еще раз.

"Все имеют право на собственное мнение, и я абсолютно не разделяю мнение Юргена. Я считаю, что клубный чемпионат мира в таком формате является необходимостью.

Если вы опросите все клубы, участвовавшие в турнире, то на 100% получите ответ, что они хотели бы снова принять в нем участие. Это лучший ответ на то, как клубы относятся к клубному чемпионату мира.

Главный вопрос: нравится это фанатам или нет? Мы думали, что посещаемость матчей будет низкой, но в реальности она оказалась намного выше. Вот вам и ответ", – сказал Венгер.

Напомним, Клопп назвал Клубный чемпионат мира худшей идеей в истории футбола.

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