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Футбол

Клопп - о КЧМ: Худшая идея, реализованная в футболе

Немец считает, что за турнир придется заплатить здоровьем игроков.
Сегодня, 13:45       Автор: Андрей Безуглый
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Юрген Клопп раскритиковал новый формат клубного чемпионата мира.

Напомним, что сейчас в США проходит турнир, в котором приняли участие 32 команды.

Клопп считает, что новый формат, скорее всего, плохо скажется на здоровье футболистов, у которых нет времени для восстановления.

Это худшая идея, когда-либо реализованная в футболе. Я понимаю тех, кто говорит, что деньги за участие безумны. Но это касается не всех клубов.

В прошлом году были Кубок Америки и Евро. В этом году проходит клубный чемпионат мира, а в следующем году у нас чемпионат мира. Это означает, что игроки не смогут восстановиться ни физически, ни морально.

Конечно, все они зарабатывают много денег. Но давайте на минуту забудем об этом. Игрок НБА тоже зарабатывает много денег и получают четыре месяца отпуска в году. У Вирджила ван Дейка за всю карьеру не накопится такой период отдыха. Турниры, подобные клубному чемпионату мира, не должны проводиться за счет здоровья игроков. Я бы никому такого не пожелал.

Я боюсь, что в следующем сезоне игроки получат беспрецедентное количество травм. Если не в следующем сезоне, то на чемпионате мира или после него

С результатами и расписанием клубного ЧМ вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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