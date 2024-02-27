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Игрок Аль-Хиляля мог прошлым летом оказаться в Барселоне или Арсенале

Невеш доволен тем, где он сейчас выступает.
Сегодня, 13:55
Рубен Невеш / Getty Images
Рубен Невеш / Getty Images

Хавбек Аль-Хиляля Рубен Невеш рассказал о том, кто на него претендовал прошлым летом. 

"Я был близок к переходу в три клуба, но в итоге этого не произошло, что огорчило меня и помогло принять решение перейти в Аль-Хилаль.

Я не хочу называть никаких имен, но Барселона была одним из самых громких слухов, это действительно так. Это было близко к осуществлению, как и с Арсеналом. Потом был еще один клуб за пределами Англии".

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"События продолжали накапливаться, и тогда, получив золотую возможность, я не сомневался, что соглашусь. Я уже устал от трансферов, которые не случаются", – сказал Невеш в интервью Ojogo.

Напомним, прошлым летом португалец перешел в Аль-Хилаль за 47 млн фунтов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рубен Невеш Аль-Хиляль

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