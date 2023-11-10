Аль-Хиляль исключил Неймара из заявки

Аль-Хиляль решил исключить из заявки на сезон Неймара, пишет Arriyadiyah.

Напомним, что форвард получил тяжелую травму и выбыл по меньшей мере на 10 месяцев.

При этом у клуба огромные проблемы с позицией левого защитника, потому в ближайшее окно Аль-Хиляль намерен приобрести опытного легионера.

Однако по правилам саудовской лиги, в клубе могут находится только восемь легионеров, а заявка Аль-Хиляля уже полна. Потому клуб решил пожертовать бразильцем, чтобы совершить необходимый трансфер.

Ранее также сообщалось, что новичок Реала не дебютирует за клуб еще минимум месяц.

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