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Аль-Хиляль исключил Неймара из заявки

Бразилец просто занимал необходимый клубу слот.
Сегодня, 21:29
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Аль-Хиляль решил исключить из заявки на сезон Неймара, пишет Arriyadiyah.

Напомним, что форвард получил тяжелую травму и выбыл по меньшей мере на 10 месяцев.

При этом у клуба огромные проблемы с позицией левого защитника, потому в ближайшее окно Аль-Хиляль намерен приобрести опытного легионера.

Однако по правилам саудовской лиги, в клубе могут находится только восемь легионеров, а заявка Аль-Хиляля уже полна. Потому клуб решил пожертовать бразильцем, чтобы совершить необходимый трансфер.

Ранее также сообщалось, что новичок Реала не дебютирует за клуб еще минимум месяц.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар

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