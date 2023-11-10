Новичок Реала получил уже третью травму в этом сезоне

Дебют Гюлера откладывается еще на месяц.

Арда Гюлер снова получил травму, пишет Гильермо Рая.

Ожидается, что турецкий хавбек пропустит еще около месяца из-за разрыва квадрицепса.

Отметим, что Гюлер перешел этим летом из Фенербахче за 20 млн евро, однако до сих пор не дебютировал за "сливочных".

Арда мог появится в матче против Браги, однако на предматчевой тренировке и получил повреждение. Для игрока это уже третья травма в стане мадридцев.

Ранее также сообщалось, что новичок сборной Украины попал в команду недели Лиги Европы.

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