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Новичок сборной Украины попал в команду недели Лиги Европы по версии WhoScored

Дебютный гол Максима Таловерова за ЛАСК помог команде одержать разгромную победу.
Сегодня, 14:31
Максим Таловеров / Getty Images
Максим Таловеров / Getty Images

В четверг, 9 ноября, австрийский ЛАСК в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы одержал разгромную победу 3:0 над бельгийским Юнионом.

Второй гол в поединке на 45+4 минуте на свой счет записал 23-летний украинский защитник Максим Таловеров, забив тем самым свой дебютный мяч в составе австрийской команды.

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По итогам всех сыгранных матчей тура Лиги Европы статистический портал WhoScored составил символическую сборную, включив в нее Таловерова.

Украинец получил оценку 8,9 балла, что является вторым показателем среди игроков команды недели наряду с защитником Марселя Шанселем Мбемба. Выше только полузащитник Фрайбурга Максимилиан Эггештайн (9,2).

Напомним, ранее Таловеров получил первый вызов в национальную сборную Украины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ласк Максим Таловеров

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