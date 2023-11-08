Новый вингер, возвращение бомбардира и новички в защите: кого выбрал Ребров?

Сборная Украины в этом месяце проведет сверхважный поединок против команды Италии, в котором решится кто поедет на чемпионат Европы-2024.

На подготовку к этому матчу тренерский штаб под руководством Сергея Реброва вызвал 26 футболистов. ISPORT рассказывает более подробно о составе нашей команды.

Без Лунина

Голкиперы: Бущан, Трубин, Ризнык.

Уж очень традиционно, по вратарям в нынешней национальной сборной Украины только два вопроса:

кто будет основным – Трубин или Бущан?

кто будет третьим – Лунин или Ризнык?

Источник: Getty Images

К матчу с Италией мы подходим без травм в этом звене, поэтому выбор был сделан в пользу того, кто имеет игровую практику. Таким образом, игрок мадридского Реала оказался вне команды.

Два дебютанта в защите

Защитники: Матвиенко, Конопля, Бондарь, Тимчик, Дубинчак, Миколенко, Забарный, Таловеров, Сваток.

Сергей Ребров посещал матчи чемпионата Украины на прошлой неделе и, похоже, в матче "Динамо" против "Шахтера" ему понравился Владислав Дубинчак.

Левый защитник киевлян впервые в своей карьере получил вызов в сборную. А защитнику, на секундочку, уже 25 лет – далеко не юниор.

Источник: Getty Images

Также первый вызов в сборную получил и Максим Таловеров из австрийского ЛАСК.

Уроженца Донецка можно считать культовым игроком для молодежной сборной нашей страны, ведь именно он стал первым капитаном U-21, смогшим вывести команду на Олимпийские игры!

Тимчик возвращается

Прошлый сбор национальной команды прошел без Александра Тимчика, но теперь он возвращается, чтобы составить конкуренцию Ефиму Конопле.

Источник: Getty Images

Также Ребров вызвал сразу в основной список лидеров Днепра-1 Сватка и Пихаленка, которые в прошлый раз были сначала в резервном, а уже потом по разным причинам переведены в основу.

Михайличенко, Кривцов, Ярмоленко, Буяльский, Ванат и Русин - out

Многие игроки, получившие вызов на октябрьские матчи, не получили его в ноябре. У Богдана Михайличенко ситуация такая, что он потерял место в составе своей команды, поэтому пока не имеет игровой практики.

Также без практики и Сергей Кривцов, но у него просто закончился чемпионат, а вот у Андрея Ярмоленко тяжелая травма. Из-за травмы не будет играть и Виталий Буяльский, но будет в резервном списке.

Источник: Getty Images

А вот Владислав Ванат и Назарий Русин тоже попали в резерв, хотя и имеют практику. Такая же ситуация и с Денисом Поповым, но все они проиграли конкуренцию другим игрокам.

"Новый" вингер сборной

Полузащитники: Степаненко, Зубков, Судаков, Назарина, Караваев, Зинченко, Цыганков, Мудрик, Сидорчук, Малиновский, Пихаленок.

Вернется на правый фланг атаки после травмы Виктор Цыганков, есть также в составе и Александр Зубков, а также УАФ подала в списке хавбеков и… Александра Караваева!

Источник: Getty Images

Ветеран сборной хоть и имеет большой опыт игры в атакующей линии, в национальной команде на него в большинстве своем всегда рассчитывали именно как на флангового защитника. Но сейчас, когда в списке есть по два латерала на оба фланга, Караваева действительно могут видеть как игрока края атаки.

Возвращение в сборную Сикана

Нападающие: Довбик, Яремчук, Сикан.

А вот и причина отсутствия в основном списка Ваната и Русина – Даниил Сикан очень хорошо смотрится на футбольном поле этой осенью.

Возможно, состав сборной не объявили раньше, чтобы посмотреть на матч Шахтера против Барселоны? И там Сикан не подвел, забив гол.

Источник: Getty Images

Даниил уже играл в сборной при прошлом тренере и даже имеет в своем активе забитый гол, но Ребров до этого не рассчитывал на молодого нападающего.

Кого нет?

Мы уже упомянули об отсутствии Лунина. Также не получили вызов в сборную игроки центра поля киевского Динамо – Николай Шапаренко и Владимир Бражко.

Не увидим мы и возвращения скандального Ярослава Ракицкого, играющего в Шахтере довольно неплохо. Не получил дебютный вызов и Дмитрий Крыськив, а также травмированный Артем Бондаренко.

Источник: Getty Images

Также не увидим мы легионеров – Виктора Коваленко и Эдуарда Соболя.

Прогноз

На матч против сборной Италии Ребров должен выпускать сильнейший состав и вопросов по нему будет не так уж много.

Место в воротах, скорее всего, доверят Трубину, в обороне вопрос только по Конопле/Тимчику, но больше верится в "горняка".

В матче с Барсой повреждения получил Степаненко, но если он будет здоров, вряд ли мы не увидим его в старте рядом с Зинченко и Судаковым. Также не возникает вопросов и трио в атаке.

Ориентированный состав Украины на матч с Италией:

Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Зинченко, Степаненко, Судаков – Цыганков, Довбык, Мудрик

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