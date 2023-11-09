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Таловеров забил первый гол за ЛАСК

Украинец удвоил преимущество своей команды.
Сегодня, 20:52
Максим Таловеров / Getty Images
Максим Таловеров / Getty Images

В четверг, 9 ноября, австрийский ЛАСК принимал дома бельгийский Юнион в рамках Лиги Европы.

Максим Таловеров вышел в стартовом составе хозяев и уже в первом тайме помог своей команде удвоить преимущество над соперником.

На 45+4 минуте ЛАСК, ведя в один мяч, разыграл короткий угловой, за которым последовала подача в штрафную прямо на украинца. Таловеров не смазал и вколотил мяч головой в сетку ворот.

Гол в ворота Юниона стал первым забитым мячом для Максима за австрийский клуб. Защитник провел уже 26 матчей в Австрии и результативными действиями не отличался.

Ранее, напомним, Максим Таловеров получил первый вызов в сборную Украины.

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