Создатель Call of Duty погиб в автокатастрофе на своем Феррари

В Лос-Анджелесе, штат США, в смертельном ДТП разбился известный гейм-дизайнер Винс Зампелла.

55-летний мужчина был соавтором таким известных игр, как Call of Duty, Titanfall, Titanfall 2, Apex Legends, Star Wars Jedi: Fallen Order и Star Wars Jedi: Survivor. Также он руководил Battlefield.

Зампелла на огромной скорости вылетел из туннеля и влетел в бетонный барьер. Пасажир, ехавший с Винсом, вылетел из машины, но позже скончался в больнице. Сам Зампелла оказался в огненной ловушке и погиб на месте.

Напомним, что ранее в этом году в автокатастрофе погиб известный футболист Диогу Жота.

