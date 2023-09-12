Бельгийский велогонщик попал в ДТП из-за сердечного приступа
Ван Хойдонк пережил неприятный инцидент.
Велогонщик команды Jumbo Visma Натан Ван Хойдонк пережил сердечный сегодня приступ. Об этом сообщает Het Laatste Nieuws.
27-летний бельгиец спровоцировал серьезную аварию. Спортсмен управлял автомобилем в тот момент, когда у него произошел инфаркт.
Прибывшие на место происшествия медики реанимировали Ван Хойдонка и доставили его в больницу. Пару часов назад велогонщику стало лучше, его жизни больше ничего не угрожает.
Отметим, вместе с бельгийцем в машине находилась его беременная жена, которая, к счастью, не пострадала.
Ранее сообщалось, что неудачное селфи фаната поспособствовало масштабной аварии на Тур де Франс.
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