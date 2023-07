Неудачное селфи фаната поспособствовало масштабной аварии на Тур де Франс

В воскресенье, 16 июля, состоялся очередной этап гонки Тур де Франс, в котором произошла масштабная авария.

Чуть более чем за 120 км до финиша один из болельщиков решил сделать селфи, когда мимо него проехал гонщик из Америки Зепп Кусс.

Читай также: Тур де Франс-2023: Пулс выиграл 15-й этап, Вингегор по-прежнему лидирует в общем зачете

Фанат задел спортсмена и тот упал на трассу, после чего произошел масштабный завал гонщиков.

The fans are what make our sport as exciting, dramatic and unique as it is, but with a crash caused by one not paying attention today, we'd like to remind all fans to respect the riders and allow them space to race.#TourdeFrance #TdF2023 pic.twitter.com/HMx43lvVd2