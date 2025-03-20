Галльское вторжение: Тур-де-Франс-2027 начнется в Британии

Организаторы "Большой петли" раскрыли место старта гранд-тура в 2027 году. Первый этап Тур де Франс будет стартовать в Эдинбурге, сообщает официальный сайт многодневки.

На территории Великобритании состоятся стартовые три этапа Le Tour. После Эдинбурга ведущие велогонщики планеты переедут в Уэльс, а оттуда – в Англию. После британского отрезка "Большая петля" пересечет Ла-Манш и поедет Францией.

Тур де Франс в третий раз будет стартовать в Соединенном Королевстве. В 2007 году культовая многодневка началась в Лондоне. В свою очередь в 2014-м гранд-тур стартовал в Лидсе.

Кстати, ранее рекордсмен Тур де Франс Кэвендиш завершил карьеру в 39 лет.

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