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Тур де Франс-2023: результаты и расписание всех гонок

ISPORT.ua предлагает вашему вниманию календарь всех этапов и результаты веломногодневки.
Сегодня, 14:00
Тур де Франс-2023: результаты и расписание всех гонок / Getty Images
Тур де Франс-2023: результаты и расписание всех гонок / Getty Images

В субботу, 1 июля, стартует велогонка Тур де Франс-2023, которая станет 110-й в истории. Завершатся соревнования в воскресенье, 23 июля.

Легендарная "Большая петля" будет состоять из 21 этапа. Гонщики стартуют в испанском Бильбао, а финишируют на Елисейских полях в Париже. Общая протяженность маршрута, который участники преодолеют в ходе веломногодневки, составит 3404 километра.

Источник: letour.fr

В Тур де Франс-2023 примут участие 22 команды, 18 из которых UCI World Team, а еще четыре UCI ProTeam.

Список команд Тур де Франс-2023

UCI WorldTeams

  • AG2R Citroën Team (Франция)
  • Alpecin-Deceuninck (Бельгия)
  • Arkéa-Samsic (Франция)
  • Astana Qazaqstan Team (Казахстан)
  • Bora-Hansgrohe (Германия)
  • Cofidis (Франция)
  • EF Education-EasyPost (США)
  • Groupama-FDJ (Франция)
  • Ineos Grenadiers (Великобритания)
  • Intermarché-Circus-Wanty (Бельгия)
  • Lidl-Trek (США)
  • Movistar Team (Испания)
  • Soudal-Quick-Step (Бельгия)
  • Team Bahrain Victorious (Бахрейн)
  • Team DSM-Firmenich (Нидерланды)
  • Team Jayco-AlUla (Австралия)
  • Team Jumbo-Visma (Бельгия)
  • UAE Team Emirates (ОАЭ)

UCI ProTeams

  • Israel-Premier Tech (Израиль)
  • Lotto-Dstny (Франция)
  • Team TotalEnergies (Франция)
  • Uno-X Pro Cycling Team (Норвегия)

Результаты и расписание Тур де Франс-2023

  • 1 июля, суббота
    1 этап. Бильбао – Бильбао, 182 км, холмистый - победитель Адам Ейтс (UAE Team Emirates)
  • 2 июля, воскресенье
    2 этап. Витория-Гастейс – Сан-Себастьян, 209 км, холмистый
  • 3 июля, понедельник
    3 этап. Аморебьета – Байонна, 185 км, равнинный
  • 4 июля, вторник
    4 этап. Дакс – Ногаро, 182 км, равнинный
  • 5 июля, среда
    5 этап. По – Ларунс, 165 км, горный
  • 6 июля, четверг
    6 этап. Тарб – Котере, 145 км, горный
  • 7 июля, пятница
    7 этап. Мон-де-Марсан – Бордо, 170 км, равнинный
  • 8 июля, суббота
    8 этап. Либурн – Лимож, 201 км, холмистый
  • 9 июля, воскресенье
    9 этап. Сен-Леонар-де-Нобла – Пюи-де-Дом, 184 км, горный
  • 10 июля, понедельник
    День отдыха
  • 11 июля, вторник
    10 этап. Вулкания – Иссуар, 167 км, холмистый
  • 12 июля, среда
    11 этап. Клермон-Ферран – Мулен, 180 км, равнинный
  • 13 июля, четверг
    12 этап. Роанн – Бельвиль-ан-Божоле, 169 км, холмистый
  • 14 июля, пятница
    13 этап. Шатийон-сюр-Шаларонн – Гранд-Коломбье, 138 км, горный
  • 15 июля, суббота
    14 этап. Аннемасс – Морзин, 152 км, горный
  • 16 июля, воскресенье
    15 этап. Ле Же – Сен-Жерве Монблан, 180 км, горный
  • 17 июля, понедельник
    День отдыха
  • 18 июля, вторник
    16 этап. Пасси – Комблу, 22 км, индивидуальная гонка на время
  • 19 июля, среда
    17 этап. Сен-Жерве, Монблан – Куршевель, 166 км, горный
  • 20 июля, четверг
    18 этап. Мутье – Бург-ан-Бресс, 186 км, холмистый
  • 21 июля, пятница
    19 этап. Муаран-ан-Монтань – Полиньи, 173 км, равнинный
  • 22 июля, суббота
    20 этап. Бельфор – Ле Маркштайн Феллеринг, 133 км, горный
  • 23 июля, воскресенье
    21 этап. Сен-Кантен-ан-Ивелин – Париж, 115 км, равнинный

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: календарь Тур де Франс расписание и результаты

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