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Тур де Франс-2023: результаты и расписание всех гонок / Getty Images

В субботу, 1 июля, стартует велогонка Тур де Франс-2023, которая станет 110-й в истории. Завершатся соревнования в воскресенье, 23 июля.

Легендарная "Большая петля" будет состоять из 21 этапа. Гонщики стартуют в испанском Бильбао, а финишируют на Елисейских полях в Париже. Общая протяженность маршрута, который участники преодолеют в ходе веломногодневки, составит 3404 километра.

Источник: letour.fr

В Тур де Франс-2023 примут участие 22 команды, 18 из которых UCI World Team, а еще четыре UCI ProTeam.

Список команд Тур де Франс-2023

UCI WorldTeams

AG2R Citroën Team (Франция)

Alpecin-Deceuninck (Бельгия)

Arkéa-Samsic (Франция)

Astana Qazaqstan Team (Казахстан)

Bora-Hansgrohe (Германия)

Cofidis (Франция)

EF Education-EasyPost (США)

Groupama-FDJ (Франция)

Ineos Grenadiers (Великобритания)

Intermarché-Circus-Wanty (Бельгия)

Lidl-Trek (США)

Movistar Team (Испания)

Soudal-Quick-Step (Бельгия)

Team Bahrain Victorious (Бахрейн)

Team DSM-Firmenich (Нидерланды)

Team Jayco-AlUla (Австралия)

Team Jumbo-Visma (Бельгия)

UAE Team Emirates (ОАЭ)

UCI ProTeams

Israel-Premier Tech (Израиль)

Lotto-Dstny (Франция)

Team TotalEnergies (Франция)

Uno-X Pro Cycling Team (Норвегия)

Результаты и расписание Тур де Франс-2023