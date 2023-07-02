Тур де Франс-2023: результаты и расписание всех гонок
ISPORT.ua предлагает вашему вниманию календарь всех этапов и результаты веломногодневки.
В субботу, 1 июля, стартует велогонка Тур де Франс-2023, которая станет 110-й в истории. Завершатся соревнования в воскресенье, 23 июля.
Легендарная "Большая петля" будет состоять из 21 этапа. Гонщики стартуют в испанском Бильбао, а финишируют на Елисейских полях в Париже. Общая протяженность маршрута, который участники преодолеют в ходе веломногодневки, составит 3404 километра.
В Тур де Франс-2023 примут участие 22 команды, 18 из которых UCI World Team, а еще четыре UCI ProTeam.
Список команд Тур де Франс-2023
UCI WorldTeams
- AG2R Citroën Team (Франция)
- Alpecin-Deceuninck (Бельгия)
- Arkéa-Samsic (Франция)
- Astana Qazaqstan Team (Казахстан)
- Bora-Hansgrohe (Германия)
- Cofidis (Франция)
- EF Education-EasyPost (США)
- Groupama-FDJ (Франция)
- Ineos Grenadiers (Великобритания)
- Intermarché-Circus-Wanty (Бельгия)
- Lidl-Trek (США)
- Movistar Team (Испания)
- Soudal-Quick-Step (Бельгия)
- Team Bahrain Victorious (Бахрейн)
- Team DSM-Firmenich (Нидерланды)
- Team Jayco-AlUla (Австралия)
- Team Jumbo-Visma (Бельгия)
- UAE Team Emirates (ОАЭ)
UCI ProTeams
- Israel-Premier Tech (Израиль)
- Lotto-Dstny (Франция)
- Team TotalEnergies (Франция)
- Uno-X Pro Cycling Team (Норвегия)
Результаты и расписание Тур де Франс-2023
- 1 июля, суббота
1 этап. Бильбао – Бильбао, 182 км, холмистый - победитель Адам Ейтс (UAE Team Emirates)
- 2 июля, воскресенье
2 этап. Витория-Гастейс – Сан-Себастьян, 209 км, холмистый
- 3 июля, понедельник
3 этап. Аморебьета – Байонна, 185 км, равнинный
- 4 июля, вторник
4 этап. Дакс – Ногаро, 182 км, равнинный
- 5 июля, среда
5 этап. По – Ларунс, 165 км, горный
- 6 июля, четверг
6 этап. Тарб – Котере, 145 км, горный
- 7 июля, пятница
7 этап. Мон-де-Марсан – Бордо, 170 км, равнинный
- 8 июля, суббота
8 этап. Либурн – Лимож, 201 км, холмистый
- 9 июля, воскресенье
9 этап. Сен-Леонар-де-Нобла – Пюи-де-Дом, 184 км, горный
- 10 июля, понедельник
День отдыха
- 11 июля, вторник
10 этап. Вулкания – Иссуар, 167 км, холмистый
- 12 июля, среда
11 этап. Клермон-Ферран – Мулен, 180 км, равнинный
- 13 июля, четверг
12 этап. Роанн – Бельвиль-ан-Божоле, 169 км, холмистый
- 14 июля, пятница
13 этап. Шатийон-сюр-Шаларонн – Гранд-Коломбье, 138 км, горный
- 15 июля, суббота
14 этап. Аннемасс – Морзин, 152 км, горный
- 16 июля, воскресенье
15 этап. Ле Же – Сен-Жерве Монблан, 180 км, горный
- 17 июля, понедельник
День отдыха
- 18 июля, вторник
16 этап. Пасси – Комблу, 22 км, индивидуальная гонка на время
- 19 июля, среда
17 этап. Сен-Жерве, Монблан – Куршевель, 166 км, горный
- 20 июля, четверг
18 этап. Мутье – Бург-ан-Бресс, 186 км, холмистый
- 21 июля, пятница
19 этап. Муаран-ан-Монтань – Полиньи, 173 км, равнинный
- 22 июля, суббота
20 этап. Бельфор – Ле Маркштайн Феллеринг, 133 км, горный
- 23 июля, воскресенье
21 этап. Сен-Кантен-ан-Ивелин – Париж, 115 км, равнинный