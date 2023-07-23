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Вингегор стал победителем Тур де Франс-2023

Датчанин второй год подряд занимает первую строчку.
Вчера, 22:45
Тройка победителей / Getty Images
Тройка победителей / Getty Images

В воскресенье, 23 июля, прошел последний этап в рамках Тур де Франс-2023.

Победителем гонки стал бельгийский спринтер Bora Hansgrohe Йорди Меус. В финишном спринте он опередил Яспера Филипсена и Дилана Груневегена.

В свою очередь датчанин Йонас Вингегор (Jumba Visma) стал победителем турнира. Спортсмен второй год подряд занимает первую строчку.

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Вторым в общем зачете стал словенец Тадей Погачар, отстав от победителя на 7 минут и 29 секунд. Третье место завоевал британец Адам Йейтс.

Напомним, велогонка длилась три недели, в течение которых спортсмены проехали 3405 км. Первый этап стартовал в Бильбао, а последний завершился на Елисейских полях в Париже.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тур де Франс

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