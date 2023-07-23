Вингегор стал победителем Тур де Франс-2023
В воскресенье, 23 июля, прошел последний этап в рамках Тур де Франс-2023.
Победителем гонки стал бельгийский спринтер Bora Hansgrohe Йорди Меус. В финишном спринте он опередил Яспера Филипсена и Дилана Груневегена.
В свою очередь датчанин Йонас Вингегор (Jumba Visma) стал победителем турнира. Спортсмен второй год подряд занимает первую строчку.
Читай также: Неудачное селфи фаната поспособствовало масштабной аварии на Тур де Франс
Вторым в общем зачете стал словенец Тадей Погачар, отстав от победителя на 7 минут и 29 секунд. Третье место завоевал британец Адам Йейтс.
🥉🥇🥈 Your #TDF2023 podium 🥉🥇🥈— Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2023
🇩🇰Jonas Vingegaard
🇸🇮@TamauPogi
🇬🇧@AdamYates7 pic.twitter.com/cY6jx5YCdx
Напомним, велогонка длилась три недели, в течение которых спортсмены проехали 3405 км. Первый этап стартовал в Бильбао, а последний завершился на Елисейских полях в Париже.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!