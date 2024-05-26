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Автоспорт

Безумная авария на старте гран-при Монако: Пересу оторвало все колеса

Мексиканца подтолкнули и он влетел в стену.
26 мая, 16:23
Болид Переса / Getty Images
Болид Переса / Getty Images

Гран-при Монако начался сразу с дикой аварии с участием Серхио Переса и двух болидов Хаас.

Мексиканский пилот спокойно ехал, но сзади его колесом задел Кевин Магнуссен. В итоге Переса развернуло и он врезался в отбойную стену, после чего его болид приобрел ужасный вид.

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По ходу Перес задел и болид другого пилота Хаас – Нико Хюлькенберга. Все три болида оказались в таком состоянии, что продолжить гонку они уже не смогли.

Отметим, что сразу на трассе появилось красное знамя и все гонщики поехали в боксы.

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