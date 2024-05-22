Хорнер: Провал Переса в Имоле не повлияет на его будущее в Формуле-1

Руководитель Ред Булл оправдал выступление своего гонщика общими проблемами команды в тот уик-энд.

Седьмой этап сезона-2024 Формулы-1 в Имоле пилот Ред Булл Серхио Перес не может записать себе в актив.

Чеко не смог пройти в третий сегмент квалификации, после чего финишировал лишь восьмым на Гран-при Эмилии-Романьи.

Руководитель "быков" Кристиан Хорнер уверен, что неудачное выступление мексиканца не повлияет на его будущее.

"Наши симуляции перед гонкой показывали, что седьмое место будет потенциально оптимальным при условии, что ничего не произойдет, никаких машин безопасности или чего-то в этом роде", - цитирует Хорнера Motorsport.

"У него была одна поездка по гравию, которая стоила ему около шести секунд, но я думаю, что это был максимум, который он мог получить в этот день с этой позиции на стартовой решетке".

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"У Чеко было отличное начало года, его подход был очень сильным, и в этом году он немного изменил свой подход. Сегодняшний результат был продиктован квалификацией".

Напомним, что в пятницу, 24 мая, стартует этап в Монако. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех сессий гоночного уик-энда.

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