iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Хорнер: Провал Переса в Имоле не повлияет на его будущее в Формуле-1

Руководитель Ред Булл оправдал выступление своего гонщика общими проблемами команды в тот уик-энд.
Сегодня, 13:27
Серхио Перес / Getty Images
Серхио Перес / Getty Images

Седьмой этап сезона-2024 Формулы-1 в Имоле пилот Ред Булл Серхио Перес не может записать себе в актив.

Чеко не смог пройти в третий сегмент квалификации, после чего финишировал лишь восьмым на Гран-при Эмилии-Романьи.

Руководитель "быков" Кристиан Хорнер уверен, что неудачное выступление мексиканца не повлияет на его будущее.

"Наши симуляции перед гонкой показывали, что седьмое место будет потенциально оптимальным при условии, что ничего не произойдет, никаких машин безопасности или чего-то в этом роде", - цитирует Хорнера Motorsport.

"У него была одна поездка по гравию, которая стоила ему около шести секунд, но я думаю, что это был максимум, который он мог получить в этот день с этой позиции на стартовой решетке".

Читай также: МакЛарен представил специальную ливрею в честь Сенны для Гран-при Монако

"У Чеко было отличное начало года, его подход был очень сильным, и в этом году он немного изменил свой подход. Сегодняшний результат был продиктован квалификацией".

Напомним, что в пятницу, 24 мая, стартует этап в Монако. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех сессий гоночного уик-энда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Серхио Перес Кристиан Хорнер

Статьи по теме

Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
Формула 1: Кубок конструкторов-2024 Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
Руководитель МакЛарена не уверен, что Норрису удалось бы пройти Ферстаппена в Имоле Руководитель МакЛарена не уверен, что Норрису удалось бы пройти Ферстаппена в Имоле
Помочь журналистам

Видео

Ассист Цыганкова и гол Довбика в обзоре матча Валенсия - Жирона
Ассист Цыганкова и гол Довбика в обзоре матча Валенсия - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Бокс15:55
Организаторы боя Усик - Фьюри недополучили более 100 млн долларов
Европа15:28
УЕФА назвал, где состоятся следующие финалы еврокубков
Формула 114:59
Ферстаппен считает, что на Гран-при Монако успехи Макларен ничего не дадут
Европа14:57
"Пошел на*уй": игрок Реала своеобразно отреагировал на решение Крооса завершить карьеру
Европа14:35
Болельщики выбрали футболиста Челси лучшим игроком сезона
Европа14:30
Не только Гирасси: Милан и Штутгарт провели переговоры сразу по нескольким игрокам
Европа13:59
Левандовски - о Мбаппе в Реале: Страха нет
Европа13:48
Челси проявляет интерес к бывшему ассистенту Гвардиолы
Формула 113:27
Хорнер: Провал Переса в Имоле не повлияет на его будущее в Формуле-1
Европа13:22
Интер перешел во владение американского инвестиционного фонда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK