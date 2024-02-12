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Мировой рекордсмен в марафоне погиб в автомобильной аварии

ДТП с участием кенийского легкоатлета Келвина Киптума стало летальным для него и его тренера.
Сегодня, 09:55
Келвин Киптум / Getty Images
Келвин Киптум / Getty Images

Рекордсмен мира в марафонском беге кенийский легкоатлет Келвин Киптум погиб в автокатастрофе.

ДТП произошло в воскресенье, 11 февраля, во время его поездки в Каптагат на юго-западе Кении в 23:00 по местному времени. Спортсмен, находясь за рулем автомобиля, не справился с управлением, съехал с дороги, врезался в большое дерево, после чего машина вылетела в кювет, сообщает Nation Africa.

24-летний легкоатлет скончался на месте. Также в результате аварии погиб его тренер Жерве Хакизимана, находившийся в автомобиле. Еще одна пассажирка с серьезными травмами была госпитализирована.

Киптум в апреле 2023 года выиграл Лондонский марафон. После кенийский легкоатлет в октябре также став триумфатором Чикагского марафона с рекордным показателем - 2 часа 35 секунд. Он обновил мировой рекорд на 34 секунды, побив достижение своего соотечественника Элиуда Кипчоге.

Также Киптум должен был выступить в составе сборной Кении на Олимпийских играх-2024 в Париже.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марафон ДТП

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